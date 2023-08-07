Головин — в основном составе «Монако» на товарищеский матч с «Баварией»

В товарищеском матче встретятся немецкая «Бавария» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Альпенбауер» в Унтерхахинге (Германия). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Ульрайх, Дэвис, Джэ, Павар, Мазрауи, Гнабри, Горецка, Лаймер, Мусиала, Коман, Тель.

«Монако»: Кён, Марипан, Матсима, Энрике, Вандерсон, Магасса, Камара, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Минамино.

«Бавария» в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Германии. Команда набрала 71 очко после 34 встреч. «Монако» завершил сезон чемпионата Франции на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 65 очков после 38 матчей. Чемпионом Франции стал «ПСЖ» (85).