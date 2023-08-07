Головин — в основном составе «Монако» на товарищеский матч с «Баварией»
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В товарищеском матче встретятся немецкая «Бавария» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Альпенбауер» в Унтерхахинге (Германия). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
07 августа 2023, понедельник. 18:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 0
Монако
Монако, Монако
Стартовые составы команд:
«Бавария»: Ульрайх, Дэвис, Джэ, Павар, Мазрауи, Гнабри, Горецка, Лаймер, Мусиала, Коман, Тель.
«Монако»: Кён, Марипан, Матсима, Энрике, Вандерсон, Магасса, Камара, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Минамино.
«Бавария» в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Германии. Команда набрала 71 очко после 34 встреч. «Монако» завершил сезон чемпионата Франции на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 65 очков после 38 матчей. Чемпионом Франции стал «ПСЖ» (85).
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