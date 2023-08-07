Экс-игрок ЦСКА Корнаухов прокомментировал возможный переход Тикнизяна в «Вердер»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне директор академии армейцев Олег Корнаухов прокомментировал возможный переход Наира Тикнизяна в бременский «Вердер».

«Тикнизян может заиграть в немецкой Бундеслиге. Вопрос в том, как он будет играть, на каком уровне и быстро ли адаптируется к чемпионату. Наир молодой футболист, перспективный. Сейчас он набрал хорошую форму и играет за сборную Армении. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», то трансфер может произойти. Возможность перейти в клуб Бундеслиги —хороший шанс.

Упустила ли сборная России Тикнизяна? Тогда он не был готов к игре за сборную. Потом пришло приглашение из сборной Армении, и Наир его принял. Он сам сделал такой выбор», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

24-летний воспитанник ЦСКА Тикнизян выступает за «Локомотив» с сезона-2021/2022.