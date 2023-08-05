Спортивный директор «Локомотива»: мы ведём переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что московский клуб уже ведёт активные переговоры с немецким «Вердером» по возможному переходу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Да, мы ведём переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. Какова вероятность, что он уйдёт? Пока не могу сказать. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будет играть дальше у нас.

Мы хотим € 5 млн за Тикнизяна, «Вердер» предлагает € 4 млн? Давайте без цифр. Пока по сумме мы не договорились», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что немецкий клуб предложил за футболиста сборной Армении € 4 млн. «Локомотив» же хотел бы получить за Тикнизяна € 5 млн. Также сообщалось, что сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.