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Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на матче «Крылья Советов» — «Ростов»

Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на матче «Крылья Советов» — «Ростов»
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Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Сергея Карасёва на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов». Самарцы одержали победу со счётом 5:1.

«Хорошая работа Карасёва. Здорово двигался, задал нормальную планку единоборств. Правда, считаю, что на первой минуте он должен был показать жёлтую карточку игроку «Ростова» за грубую игру. И на 27-й тоже следовало наказать футболиста гостей за аналогичное нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В составе «Крыльев Советов» дубль оформил Никита Салтыков, ещё по одному мячу забили Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов (с пенальти). За «Ростов» отличился Николай Комличенко.

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