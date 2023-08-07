Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на матче «Крылья Советов» — «Ростов»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Сергея Карасёва на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов». Самарцы одержали победу со счётом 5:1.

«Хорошая работа Карасёва. Здорово двигался, задал нормальную планку единоборств. Правда, считаю, что на первой минуте он должен был показать жёлтую карточку игроку «Ростова» за грубую игру. И на 27-й тоже следовало наказать футболиста гостей за аналогичное нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В составе «Крыльев Советов» дубль оформил Никита Салтыков, ещё по одному мячу забили Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов (с пенальти). За «Ростов» отличился Николай Комличенко.