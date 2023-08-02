Радимов: как «Барселона» ослабла без Месси, так и «Зенит» ослабнет без Малкома

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, насколько сильно уход бразильского нападающего Малкома повлияет на игру сине-бело-голубых.

«Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»? Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определённое время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу», — приводит слова Радимова RT.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ. Петербургский клуб начал новый сезон в РПЛ с победы над «Пари НН» (2:0) и ничьей с «Ростовом», набрав четыре очка в двух встречах.