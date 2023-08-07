Радимов: победа «Динамо» над чемпионом страны — это сильно. Бело-голубые научились терпеть

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 3-го тура Российской Премьер-Лиги, выделив три команды, которые его удивили.

«Спартак»: очень хотелось включить в топ-3 и самарские «Крылья Советов», но красно-белые уверенной победой, которая вывела их в лидеры, убедили больше. Московская команда уверенно, спокойно, на классе одержала победу и сравнялась по набранным очкам с «Краснодаром».

ЦСКА: дерби, важный матч, короткая скамейка, снова вынужденная замена — всё было против армейцев, но Федотов и его решения помогли армейцам. Мухин на новой позиции — тренерская находка, которая сработала.

«Динамо»: часто критикую динамовцев, но сегодня выбираю тех, у кого был самый высокий уровень сопротивления. Победа над чемпионом в гостях — это сильно. Что важно, кажется, «Динамо» научилось терпеть!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.