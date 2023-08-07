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Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
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Ян Зоммер попрощался с «Баварией»

Ян Зоммер попрощался с «Баварией»
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Швейцарский голкипер мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер сказал прощальные слова перед уходом из клуба.

«Увлекательное путешествие подходит к концу. Я хотел бы выразить благодарность всем в футбольном клубе «Бавария», моим товарищам по команде, тренерам, персоналу и всем остальным, включая замечательных болельщиков, которые сделали моё время в этом замечательном клубе незабываемым! Всем спасибо и желаю дальнейших успехов!» — написал футболист у себя в соцсетях.

34-летний голкипер стал игроком мюнхенского клуба в январе 2023 года. Ян был куплен из «Боруссии» (Мёнхенгладбах) за € 9 млн. В составе «Баварии» Зоммер принял участие в 25 играх и стал чемпионом Германии.

По сообщениям СМИ, вратарь перейдёт в миланский «Интер».

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