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«Давно не видел Левникова таким». И. Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Локомотив»

«Давно не видел Левникова таким». И. Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Локомотив»
Кирилл Левников
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Российский арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Кирилла Левникова на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив» (4:1).

«Один из лучших матчей Левникова в карьере. Разобрался в сложной ситуации на 28-й минуте. Такие моменты раньше называли видеопенальти. Это фол по неосторожности — Чалову подбили ногу. Хотя в динамике всем, скорее всего, показалось, что игрок ЦСКА сам себе помешал и ничего не было. Но на повторе видно, что был контакт.

Я давно не видел Левникова таким. Он спокойный, рассудительный, не нервничает, двигается хорошо, что видит, то и назначает. Ещё и со всеми жёлтыми разобрался. Учитывая сложность матча, оценка повышается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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