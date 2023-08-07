Александр Мостовой: «Зенит» сейчас трясёт — Семак не понимает, что с этим делать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру «Зенита» в первых трёх матчах чемпионата России.
«Сейчас «Зенит» нехило так трясёт — видно, что Семак пока не понимает, что с этим делать. Если другие клубы это почувствуют, то «Зенит» может и не стать чемпионом. Без Малкома и Вендела это вообще другая команда. Вчера Вендел вышел на поле и в своей неоптимальной форме был лучшим. Его уход будет существенной потерей.
Наверное, «Зенит» соберётся, но пока непонятно, как они будут заменять ушедших футболистов.
«Спартак» и «Краснодар» свои очки не теряют, они оказывают давление на «Зенит». Но думаю, что у «Спартака» запас прочности побольше будет, чем у «быков», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Напомним, подопечные Семака в 3-м туре РПЛ потерпели домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3). «Зенит» занимает седьмое место, набрав четыре очка.
- 7 августа 2023
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