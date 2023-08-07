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Тульский «Арсенал» уверенно переиграл «Енисей»

Тульский «Арсенал» уверенно переиграл «Енисей»
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Завершился заключительный матч 4-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Арсенал» (Тула). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Матч завершился уверенной победой «Арсенала» со счётом 2:0.

Тульская команда вышла вперёд уже на девятой минуте благодаря голу форварда Джонатана Окоронкво. Спустя ещё 16 минут молодой нападающий оформил дубль. Матч так и завершился — 2:0 в пользу «Арсенала».

В прошлом туре «Енисей» минимально уступил «Тюмени» (0:1), а «Арсенал» разгромно проиграл «Акрону» (1:5). В турнирной таблице тульский клуб располагается на десятой строчке, набрав пять очков. «Енисей идёт на предпоследнем, 17-м месте, набрав три очка.

Россия - Мелбет Первая лига. 4-й тур
07 августа 2023, понедельник. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Окоронкво – 9'   2:0 Окоронкво – 25'
Удаления: нет / Кичин – 73'
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