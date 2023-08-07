Экс-игрок «Арсенала» Мэйтленд-Найлс стал игроком «Лиона»

Французский «Лион» официально представил Эйнсли Мэйтленд-Найлса в качестве игрока клуба на своём сайте.
«Я очень рад, что подписываю контракт именно здесь. Если бы кто-то сказал мне в шесть лет, что когда-нибудь я окажусь в «Лионе», я бы и представить себе этого не мог! Я просто обязан был воспользоваться этой возможностью.
Моя любимая позиция? Полузащита. Надеюсь, что именно там я смогу проявить себя, но я готов работать в любом месте, чтобы помочь команде», — приводит слова англичанина пресс-служба клуба.
26-летний воспитанник «Арсенала» дебютировал на профессиональном уровне 9 декабря 2014 года в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем». Футболист успел поиграть за «Вест Бромвич», «Рому», с которой выиграл Лигу конференций, и «Саутгемптон». За «Арсенал» сыграл 132 раза и выиграл четыре трофея: два Кубка и два Суперкубка Англии.
- 7 августа 2023
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