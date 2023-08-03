Дуе Чалета-Цар стал игроком «Лиона»

Французский «Лион» официально объявил о подписании хорватского центрального защитника из «Саутгемптона» Дуе Чалета-Цара.
По информации пресс-службы, «Лион» взял хорвата в платную аренду до конца сезона. Сумма аренды составит € 1,54 млн. Тем не менее, в соглашении прописана опция выкупа, которая составляет € 3,59 млн. Также предусмотрены бонусы в случае успешной в дальнейшем игры в размере € 2,1 млн. За следующие переходы игрока «Саутгемптон» получит 15 % от сделки.
«Он обладает богатым опытом и идеально соответствует критериям, установленным Лораном Бланком и его тренерским штабом на должность центрального защитника. Чалета-Цар – третье подписание клуба этим летом после полузащитника Скелли Альверо и защитника Клинтона Маты», – заявила пресс-служба клуба.
- 3 августа 2023
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