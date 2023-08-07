И. Федотов: с Кукуляком ничего не будет. Нет такого, что ему повезло с победой «Спартака»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Евгения Кукуляка на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Спартаком» (1:4).

«Нет такого, что Кукуляку повезло с победой «Спартака». Это ведь не ключевая ошибка по новым правилам. Сейчас это просто ошибка, после которой руководитель скажет: «Женечка, ты играй, но не заигрывайся». Так что ничего с Кукуляком не будет. Арбитрам сейчас дают назначения по такой схеме: два тура отработал — отдыхаешь. В Кубке России на наделе Кукуляк будет работать на VAR. Думаю, в 4-м туре он не получит назначения — но именно из-за этой схемы, а не из-за матча в Казани», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.