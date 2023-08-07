И. Федотов: Кержаков прибежал через всё поле, а судья его отпустил. Вообще этого не понял

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и «Динамо» (2:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
«На 73-й минуте арбитр не показал жёлтую карточку футболисту «Зенита» за неспортивное поведение. Кержаков почему-то прибежал через всё поле, начал о чём-то шептаться, а Амелин просто послушал и отпустил его обратно. Я этого вообще не понял. Вратарь пересекает центральную линию — всё, это жёлтая автоматически. Ему там делать нечего, а он аж в штрафную «Динамо» прибежал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Всего в матче 3-го тура Амелин показал три жёлтые карточки, а также удалил с поля полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на 90+4-й минуте.
- 7 августа 2023
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