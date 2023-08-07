Пирс Морган: Рапино вышла на свой пик — высокомерность, возвеличивание, всё о деньгах

Известный журналист Пирс Морган высказался о нападающей сборной США Меган Рапино.
«Когда слёзы текли по лицу Меган Рапино после унизительного раннего вылета США с женского чемпионата мира, её спросили, есть ли одно воспоминание, которое выделяется из всей её карьеры международного футболиста.
Может быть, это какой-то особый трофей? Или особенно памятный матч? Или выдающийся гол? Или, как могли бы сказать многие, просто честь и гордость играть за свою страну? Нет, ни один из них.
Мисс Рапино, которая ранее вызвала возмущение, когда она рассмеялась после того, как пропустила решающий пенальти, на несколько долгих секунд собралась с мыслями, а затем ответила: «Вероятно, шансы на равные выплаты. Эта команда всегда боролась за гораздо большее, и это было самой полезной частью для меня. Конечно, играть на чемпионатах мира и Европы и делать всё это… но знать, что мы использовали наш действительно особый талант, чтобы сделать что-то, что действительно изменило мир навсегда, это значит для меня больше всего».
Это был пик Рапино: в высшей степени высокомерный, раздражающе самовозвеличивающий, и всё о деньгах…» — написал Морган в своей колонке на New York Post.
Сборная США проиграла Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среду женщин — 2023.
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