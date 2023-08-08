Александр Бубнов: Личка постепенно корректирует игру «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре «Динамо» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:2).
«Что касается «Динамо», то Личка постепенно корректирует игру. Найдено решение для одной из самых проблемных зон команды — опорной. Лаксальт на этой позиции, конечно, неидеален, но у него есть скорость и работоспособность, а также умение действовать в подыгрыше. Вызывает уважение, что даже под давлением Личка не отходит от своей философии. Его «Динамо» показывает зрелищный, атакующий футбол. Уверен, тренер ещё наведёт порядок.
Для бело-голубых это важнейшая победа. А вот для «Зенита» — своего рода шок. Они были близки к тому, чтобы отскочить, но в конечном итоге даже одного очка не взяли. Для интриги в чемпионате это, безусловно, плюс. Становится весело и интересно. По итогам первых трёх туров можно констатировать одно: соперники «Зенита», такие как «Спартак» и «Краснодар», в этом сезоне стали сильнее. А вот сами петербуржцы явно потеряли часть своего потенциала», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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