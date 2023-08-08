Мануэль Нойер рискует пропустить ещё несколько месяцев

Внутри «Баварии» расходятся слухи вокруг возвращения голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в 2024 году. Состояние вратаря — главная тема на тренировочной базе клуба. Ходят разговоры об «изменении плана». Возвращение теперь может быть вопросом месяцев, а не недель, сообщает издание Bild.

37-летний немецкий вратарь сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.

Мануэль выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе клуба из Мюнхена он выиграл все возможные трофеи в Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.