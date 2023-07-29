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«Бавария» нацелилась на Давида Райю, «Брентфорд» требует € 40 млн за вратаря

«Бавария» нацелилась на Давида Райю, «Брентфорд» требует € 40 млн за вратаря
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Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски вратаря на замену Яну Зоммеру, который, скорее всего, покинет немецкий клуб этим летом. Один из наиболее приоритетных вариантов для мюнхенцев — голкипер английского «Брентфорда» Давид Райя. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Бавария» активно продвигается в переговорах по испанскому вратарю, но главная проблема трансфера сейчас — разное понимание цены футболиста. «Брентфорд» просит не менее € 40 млн за 27-летнего голкипера, мюнхенцы считают такую цену завышенной, но надеются найти компромисс по данному вопросу в ближайшие дни.

В сезоне-2022/2023 Райя провёл за «Брентфорд» все 38 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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