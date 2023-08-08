Источник: «Фиорентина» подпишет лучшего нападающего «Специи»

Нападающий «Специи» Мбала Н'Зола присоединится к «Фиорентине» в качестве нового нападающего, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, генеральный директор «фиалок» Джузеппе Бароне подтверждает, что между клубами было достигнуто соглашение.

Ангольский форвард Н'Зола играет за «Специю» с сезона-2019/2020, когда команда ещё выступала во втором по силе дивизионе Италии. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба, забив 15 мячей во всех турнирах. За сборную Анголы футболист провёл шесть матчей, в которых забил два гола.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 8 млн. Контракт Н'Зола рассчитан до лета 2026 года.