Отстранённые игроки «ПСЖ» вместе с Мбаппе шутят, что обыграли бы основной состав парижан

Игроки, которые тренируются отдельно от основной группы «ПСЖ», шутят по поводу своего отстранения. Об этом сообщает Le Parisien.

Футболисты в частных разговорах высказывают мнение, что обыграли бы основной состав парижан, который полноценно готовиться к сезону.

В список отстраненных входят те исполнители, которые клуб надеется продать до конца трансферного окна. Среди них Килиан Мбаппе, Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Леандро Пардес, Колин Дагба, Абду Диалло.

Напомним, «ПСЖ» провёл тур по Японии и Корее, в ходе которого столичная команда потерпела два поражения, однажды сыграла вничью и добыла одну победу. Мбаппе участия в турне не принимал. Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока, и пытался убедить его продлить контракт, но специалист пока вынужден соблюдать решения, принятые руководством клуба.