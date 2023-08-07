10 главных трансферных новостей дня. «Приговор» Мбаппе и поразительный отказ по Кейну

7 августа появилось несколько интересных трансферных новостей, включая официальные объявления. Собрали для вас десятку главных. В списке фигурируют и российские клубы.

Мбаппе тренируется отдельно от основы «ПСЖ»

Скучали по новостям о Килиане? Звёздный нападающий продолжит тренировки отдельно от основной команды. Ранее Мбаппе не включили в заявку на азиатское турне, а теперь его ждут занятия с игроками «ПСЖ», выставленными на трансфер. Форвард почти наверняка пропустит матч 1-го тура с «Лорьяном» (12 августа). Ожидается, что после этого футболист выступит с заявлением. У игрока есть желание остаться в Париже на сезон, однако он не может представить год без футбола. К тому же следующим летом пройдёт не только Евро-2024, но и домашняя для французов Олимпиада. У Мбаппе есть амбиции и желание брать трофеи. Если не в Париже, то в другом месте.

«Тоттенхэм» отклонил солидное предложение «Баварии» по Кейну

Ещё одна интрига — где продолжит карьеру Гарри Кейн? Пока он остаётся футболистом «Тоттенхэма», хотя «Бавария» делает одно предложение за другим. Последнее в размере € 100 млн (и это за 30-летнего игрока!) снова не понравилось боссам лондонского клуба, и Дэниел Леви ответил отказом.

Гарри Кейн Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

По информации The Athletic, «Тоттенхэм» всё ещё рассчитывает продлить контракт с нападающим. Нынешний договор истекает следующим летом. Фабрицио Романо, в свою очередь, утверждает, что руководство мюнхенцев в ближайшее время встретится с тренером Томасом Тухелем и решит, что делать дальше. Варианта два: либо новое предложение, либо отказ от англичанина.

«Спартак» укрепил левый фланг обороны

Красно-белые давно искали игрока на позицию левого защитника. Причина — порванные «кресты» Томаша Тавареша и уход Мацея Рыбуса. После длительных переговоров «Спартак» объявил о переходе Олега Рябчука. Футболист сборной Молдавии подписал контракт на три сезона. Последние годы карьеры Рябчук отыграл в «Олимпиакосе», с которым стал двукратным чемпионом Греции. В очень раннем возрасте переехал в Португалию, где играл за юношескую команду «Порту». Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отметил, что новичок знает, как справляться с давлением. И отметил, что клуб искал левоногого футболиста.

Оздоев подписал контракт с клубом, который играет в еврокубках

Четырёхкратный чемпион России сменил Турцию на Грецию. Магомед Оздоев провёл неплохой сезон в составе «Фатих Карагюмрюк» (34 матча, пять голов, шесть ассистов), а на его игру обратили внимание скауты ПАОКа.

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

Греческий клуб переманил 30-летнего хавбека, заплатив турецкому клубу скромную компенсацию в € 1 млн. ПАОК, в отличие от «Фатих Карагюмрюк», пробился в еврокубки — команда бьётся в квалификации Лиги конференций. Оздоев подписал контракт до 2025 года и выбрал 27-й номер.

«Зенит» хочет вернуть Азмуна за € 5 млн

«Зенит» очень выгодно продал Малкома (€ 60 млн) в Саудовскую Аравию, а нового игрока в атаке у команды пока нет. Не исключено, что действующий чемпион России вернёт Сердара Азмуна. У того откровенно не получается в Германии, а «Зениту» нужно укрепляться после провального старта в РПЛ. По информации Sport24, сине-бело-голубые готовы предложить за иранского футболиста € 5 млн. Ранее сообщалось, что «Байер» хотел бы выручить за игрока в два раза больше. Самое интересное, что немецкий клуб покупал Азмуна полтора года назад за € 2,5 млн.

«ПСЖ» заполучил нападающего «Бенфики»

В конце 2022 года Гонсалу Рамуш запомнился многим футбольным фанатам. Португалец вышел вместо Криштиану Роналду в основе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1). Получилось просто феерично! Парень отгрузил «трёшку», а его команда раскатала соперника.

Гонсалу Рамуш Фото: psg.fr

Рамуш провёл неплохой сезон в форме «Бенфики»: 47 матчей, 27 мячей, 12 голевых передач. Взял золото чемпионата Португалии, а теперь переехал в Париж. Французский клуб арендовал 22-летнего парня до конца сезона-2023/2024, а потом сможет выкупить его примерно за € 65 млн. Ещё € 15 млн предусмотрены в виде бонусов.

«Интер» нашёл нового вратаря

Ранее миланский клуб продал Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» и попрощался с Самиром Хандановичем. Естественно, команде нужен был новый вратарь, клуб остановил свой выбор на Яне Зоммере.

Ян Зоммер Фото: inter.it

Голкипер сборной Швейцарии перешёл в «Баварию» полгода назад, его рассматривали как замену Мануэлю Нойеру, сломавшему ногу. Сегодня Ян попрощался с мюнхенским клубом, а через несколько часов подписал контракт с «Интером» до лета-2026. Миланский клуб заплатил за швейцарца € 6 млн.

«Наполи» нашёл замену Ким Мин Джэ

Летом «Наполи» потерял очень важного футболиста — корейский защитник Ким укатил в «Баварию». Спустя три недели чемпион Италии отыскал замену в Бразилии. Состав пополнил 22-летний Натан, который подписал контракт на пять лет. За защитника «Наполи» заплатили примерно € 10 млн, а деньги получил «Ред Булл Брагантино». Тот самый клуб, откуда в Россию переехал Клаудиньо.

Натан Фото: sscnapoli.it

Помимо этого, «Наполи» пытается заполучить хавбека «Сельты» Габриэля Вейгу. Согласно данным Романо, итальянский клуб предложил € 30 млн, но испанский хочет на € 10 млн больше.

«ПСЖ» готовит предложение по Фати

Талантливый Ансу Фати может сменить «Барселону» на «ПСЖ», сообщает AS. Новый главный тренер парижан Луис Энрике доверят молодому футболисту, что и продемонстрировал во время работы в сборной Испании. А вот Хави пока не находит для игрока место в основном составе «Барселоны». В прошлом сезоне Фати отыграл 51 матч в составе «Барсы», но в основном выходил на замену. Он забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Воспитанник «Арсенала» уехал во Францию

Бывший футболист «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс переехал во Францию. Он отыграл более 130 матчей в форме лондонского клуба и покинул команду в статусе свободного агента. При этом футболист четыре раза уезжал в аренду: в «Ипсвич», «Вест Бромвич», «Рому» и «Саутгемптон». «Я очень рад, что подписываю контракт именно здесь, — сказал игрок после перехода. — Если бы кто-то сказал мне в шесть лет, что когда-нибудь я окажусь в «Лионе», я бы и представить себе этого не мог! Я просто обязан был воспользоваться этой возможностью».