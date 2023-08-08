Хойлунн: Роналду просто говорил: «Хочу быть лучшим». Стремлюсь к такому менталитету

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунн заявил, что считает своим кумиром португальского форварда Криштиану Роналду.

«Конечно, Роналду был моим идолом, когда играл за «МЮ». Я следил за ним и за командой.

Помню интервью с ним, Андерсоном и Фердинандом. Их спросили, кто самый лучший футболист в мире. И Криштиану сказал: «Я». Мне нравится такой менталитет. Роналду просто говорил: «Хочу быть лучшим». Это тот менталитет, к которому я стремлюсь. Хочу быть лучшей версией себя», — приводит слова футболиста United Stand.

20-летний Хойлунн провёл в «Аталанте» лишь один сезон. Итальянский клуб купил его в августе 2022 года у австрийского «Штурма» за € 17,2 млн.

В прошлом сезоне Хойлунн сыграл 42 матча во всех турнирах, отметившись в них 16 забитыми мячами и семью результативными передачами.