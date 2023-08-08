Журналист смутил шведскую футболистку вопросом про Ибрагимовича

Голкипер женской сборной Швеции Зечира Мушович смутилась на пресс-конференции после вопроса журналиста про Златана Ибрагимовича.
Мушович была признана лучшим игроком матча 1/8 финала женского ЧМ-2023 с США (0:0, 5:4 — по пенальти). Однако футболистка пришла в смятение на пресс-конференции, когда один из журналистов задал ей вопрос: «Знаете ли вы Златана Ибрагимовича?»
Девушка ответила, что Ибрагимовича в Швеции знают все. Журналиста, который задал этот вопрос, раскритиковали в соцсетях за неуважение — Мушович провела отличный матч, а у неё спросили не про игру, а про звезду мужского футбола.
Напомним, 6 августа состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Встреча прошла на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия). Швеция обыграла США в серии пенальти и вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира.
- 8 августа 2023
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