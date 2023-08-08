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Моуринью отказался признавать войну с руководством «Ромы», но возмущён отсутствием игроков

Моуринью отказался признавать войну с руководством «Ромы», но возмущён отсутствием игроков
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен отсутствием трансферов итальянской команды. Специалист пожаловался на ситуацию с нападающим Тэмми Абрахамом.

«После травмы Тэмми мы оказались в ситуации, в которой не хотел бы оказаться ни один тренер в мире. Не могу сказать, что счастлив, но и не скажу, что нахожусь в состоянии войны с руководством команды.

Тэмми получил травму 5 июня, с тех пор прошло 64 дня. У меня был один кандидат на замену, потому что обычно я объективен и прагматичен, но его подписать невозможно. Это то, что мне сказали», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Жозе Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы, где проиграла «Севилье».

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