«Бавария» не получала от «Тоттенхэма» отказа от продажи Кейна. Клубы продолжают переговоры

Мюнхенская «Бавария» не была проинформирована руководством «Тоттенхэма» об отказе от продажи нападающего Гарри Кейна. Клубы продолжают переговоры, у которых нет сроков. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

По сведениям источника, немецкий клуб обдумывает следующие шаги в этом вопросе. Не исключено, что «Бавария» отправит улучшенное предложение по трансферу 30-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение в размере € 100 млн + бонусы за своего капитана. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Кейн, являющийся воспитанником «Тоттенхэма», забил 32 гола и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.