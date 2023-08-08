«Бавария» не получала от «Тоттенхэма» отказа от продажи Кейна. Клубы продолжают переговоры
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Мюнхенская «Бавария» не была проинформирована руководством «Тоттенхэма» об отказе от продажи нападающего Гарри Кейна. Клубы продолжают переговоры, у которых нет сроков. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».
По сведениям источника, немецкий клуб обдумывает следующие шаги в этом вопросе. Не исключено, что «Бавария» отправит улучшенное предложение по трансферу 30-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение в размере € 100 млн + бонусы за своего капитана. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Кейн, являющийся воспитанником «Тоттенхэма», забил 32 гола и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.
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