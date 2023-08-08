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Карлос Алос Феррер — новый главный тренер сборной Беларуси по футболу

Карлос Алос Феррер — новый главный тренер сборной Беларуси по футболу
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Белорусская федерация футбола на своём официальном сайте объявила о назначении испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера на должность главного тренера сборной Беларуси.

Контракт 48-летнего специалиста рассчитан до конца 2024 года с возможной опцией продления на один сезон в случае выполнения поставленных задач.

Феррер будет руководить сборной Беларуси в матчах квалификации чемпионата Европы 2024 года и в розыгрыше Лиги наций сезона-2024/2025.

Полный тренерский штаб будет объявлен позднее.

Феррер ранее работал с юниорской командой «Барселоны». Он был главным тренером польской «Погони», казахстанского «Кайрата». Также у испанца есть опыт работы в марокканском, катарском и кипрском футболе. С 2022 года специалист работал главным тренером сборной Руанды.

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