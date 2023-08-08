Агент Тормены: ведём переговоры с «Краснодаром», есть шанс на переход

Рафаэль Норманд, агент защитника «Браги» Витора Тормены, рассказал, что ведёт переговоры о переходе своего клиента в «Краснодар». Ранее сообщалось, что игроком интересуется и «Спартак».

«Есть шанс, что Тормена перейдёт в «Краснодар». Мы ведём переговоры», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

27-летний воспитанник «Сан-Паулу» Витор Тормена перешёл в «Брагу» из другого португальского клуба — «Жил Висенте» — в 2019 году. В прошлом сезоне центральный защитник провёл за команду 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу. Футболист стал обладателем Кубка Португалии и Кубка лиги.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 5 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.