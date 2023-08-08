Радимов рассказал, как утешил Чонтофальски после поражения «Зенита» от «Динамо» 1:7

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями о словацком голкипере Камиле Чонтофальски, также выступавшем в составе сине-бело-голубых. Экс-хавбек вспомнил, как утешил партнёра по команде после неудачного матча мороженым.

«Хорошие воспоминания о Камиле Чонтофальски. Кажется, что в него верили больше, чем в Малафеева, но Славу конкуренция со словаком только укрепила, и постепенно он место в основе отбил и больше не уступал, хотя в чемпионский сезон оба вратаря сыграли практически одинаковое количество матчей.

Но начал Камил в «Зените» неважно. Второй матч в старте – легендарные 1:7 от «Динамо», причём первый гол – откровенный «привоз». В аэропорту перед посадкой Чонтофальски мрачно хмурился после такого матча, уставился в одну точку, вообще не шевелился и не подавал признаков жизни. Покупаю мороженое рожок, подхожу к Камилу, сую мороженое ему под нос, как микрофон, и спрашиваю: «Что вы можете сказать о прошедшем матче?» Только тогда Камил хоть слегка, но улыбнулся, растаял и успокоился», — приводит слова Радимова Sports.ru.