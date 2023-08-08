Малком признан РФС лучшим футболистом России сезона-2022/2023

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком признан РФС лучшим футболистом сезона-2022/2023. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Напомним, Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне с 23 забитыми мячами. Также бразильский нападающий, имеющий и российское гражданство, был признан лигой лучшим футболистом и форвардом чемпионата.

В прошлом сезоне 26-летний Малком провёл 33 матча, отметившись в них 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

В августе «Зенит» объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». По словам генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, сумма трансфера бразильского нападающего составила € 60 млн. Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан на три года.