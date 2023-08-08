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Петржела: «Зенит» неудачно стартовал, но у меня нет ни единого сомнения в их чемпионстве

Петржела: «Зенит» неудачно стартовал, но у меня нет ни единого сомнения в их чемпионстве
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3), отметив, что не удивился подобному результату прошедшей игры.

«Если честно, я не удивлён поражением «Зенита». От них ушёл лидер команды. Подобный спад стоило ожидать. Безусловно, питерцы неудачно стартовали в РПЛ, но у меня нет ни единого сомнения в их очередном чемпионстве. «Спартак» лидер чемпионата? Прошло всего лишь три тура, радоваться пока рано. На большой дистанции всё может поменяться ещё несколько раз. «Зениту» нужно время на адаптацию к новому составу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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