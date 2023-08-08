Петржела: «Зенит» неудачно стартовал, но у меня нет ни единого сомнения в их чемпионстве
Поделиться
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3), отметив, что не удивился подобному результату прошедшей игры.
«Если честно, я не удивлён поражением «Зенита». От них ушёл лидер команды. Подобный спад стоило ожидать. Безусловно, питерцы неудачно стартовали в РПЛ, но у меня нет ни единого сомнения в их очередном чемпионстве. «Спартак» лидер чемпионата? Прошло всего лишь три тура, радоваться пока рано. На большой дистанции всё может поменяться ещё несколько раз. «Зениту» нужно время на адаптацию к новому составу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2023
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:25
-
15:12
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:07
-
14:06
-
14:05
-
14:05
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:23
-
13:14
-
13:08
-
13:06
-
13:00
-
12:56
-
12:56
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
11:52
-
11:47
Партнерский контент