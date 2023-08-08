Экс-футболист ЦСКА Оланаре может продолжить карьеру в Азербайджане

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Аарон Оланаре может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. В услугах 29-летнего нигерийского форварда заинтересован футбольный клуб «Нефтчи», информирует Azerisport.
Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Оланаре уже находится в Баку для осуществления трансфера в «Нефтчи».
Последним клубом Оланаре был турецкий «Эрзурумспор», куда он перешёл после выступлений в китайских клубах «Чанчунь Ятай» и «Сычуань Лонгфор».
В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Аарон перешёл в стан армейцев из «Гуанчжоу Фули» в 2016 году. В составе ЦСКА он провёл 28 матчей и стал автором четырёх забитых мячей. Ранее он выступал в Нигерии и Норвегии. Во второй половине сезона-2017/2018 Оланаре выступал на правах аренды за пермский «Амкар».
- 8 августа 2023
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