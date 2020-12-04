7 иностранных форвардов, которые провалились в ЦСКА до Гайча. Но они не стоили так дорого!

Летом ЦСКА изрядно потратился на трансферном рынке. Из новичков, пришедших в клуб, особые надежды возлагались на Адольфо Гайча. Аргентинский форвард хорошо зарекомендовал себя на родине: забил 5 мячей в 13 матчах за «Сан-Лоренсо», получил вызов в главную сборную страны. Однако пока расходы на Гайча (8,5 млн евро) и близко не окупились.

С грустью наблюдая за страданиями Гайча, вспоминаем, кто ещё из импортных нападающих не оправдал надежд в ЦСКА. Сразу уточним, почему в антитоп не попал Витиньо, выступавший в России с переменным успехом. Во-первых, со второго захода он всё-таки принёс немало пользы красно-синим, а во-вторых, был в 2018 году выгодно продан во «Фламенго» (12 млн евро).

По трансферу Гайча в ЦСКА пока очень много вопросов. Несмотря на его дебютный гол Из всех летних приобретений на стабильном уровне играет только Зайнутдинов.

Давид Янчик — покоритель «Спартака» Фото: РИА Новости

Польский форвард громко заявил о себе на юношеском чемпионате мира 2007 года, где забил три мяча. После турнира интерес к Янчику проявляли ведущие клубы Европы. Прежде всего речь шла о мадридском «Атлетико». Первым в гонке за талантливым нападающим оказался ЦСКА – его трансфер из «Легии» обошёлся «армейцам» в 4,2 млн евро.



Болельщики ЦСКА должны помнить Янчика по голу в ворота «Спартака». Уже в добавленное время поляк сравнял счёт (1:1). Правда, этим мячом подвиги Давида в «армейском» клубе и исчерпываются. За полтора года в ЦСКА Янчик провёл 22 матча, забив всего трижды. Четыре раза Давид уходил в аренду, но раскрыть потенциал в полной мере ему так и не удалось. Игрока сгубило пристрастие к алкоголю. «Знаю Давида с детства, – рассказывал Ян Кобылецки, футбольный функционер из Польши. – Больно смотреть за тем, как он себя убивает».

По словам Кобылецкого, именно в России экс-форвард ЦСКА пристрастился к выпивке и азартным играм. Сейчас Янчику 33 года, и он до сих пор играет в футбол. С 2020 года Давид выступает за любительский клуб «Пётрувка», где параллельно тренирует юношескую команду.

Моусса Маазу и Зико Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В сезоне-2008/2009 африканец стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии. Выступая за «Локерен», в 23 матчах он наколотил 14 мячей. «Армейцы» отдали за переход Маазу 4,8 млн евро, и поначалу он полностью оправдывал ожидания. В первых 6 встречах за ЦСКА Маазу трижды отличился сам и отдал одну результативную передачу.

Несмотря на яркий дебют, в «армейском» клубе Моусса не прижился. Форвард слишком много времени уделял религии, и слишком мало – футболу. Бывших одноклубников и сотрудников ЦСКА удивляло странное поведение Маазу. Говорят, однажды он даже пытался сбежать с тренировочной базы ЦСКА в Ватутинках. Пять раз Моусса уходил в аренду, а окончательно покинул «армейский» клуб только в 2012 году. Большую часть карьеры Маазу провёл во Франции и Бельгии, успев также посетить Тунис, Китай, Данию и Израиль.

Любош Калоуда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2008 году ЦСКА купил Калоуду за 5,2 млн евро. Чех утверждал, что незадолго до переезда в Россию им интересовался сам «Ювентус». «В Турине меня видели как замену Недведу, – уверял Любош. – Я прилетал туда, был даже в гостях у Павла. «Юве» очень хотел меня купить, но я выбрал ЦСКА».

Со слов Калоуды, в Москве ему пришлось очень нелегко. Прежде всего из-за высокой конкуренции. Первое время Калоуда играл в дубле «армейцев», хотя в Чехии считался большим талантом. За первую команду ЦСКА Любош провёл всего 8 матчей, а дальше – по проверенной схеме: многочисленные аренды и уход из клуба. В 30 лет Калоуда завершил карьеру на родине. Несостоявшийся переход в «Ювентус» теперь не более чем байка.

Карлос Страндберг Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В Швеции колоритного форварда считали восходящей звездой. В 18 лет он сверкнул в составе «Хеккена» и регулярно забивал за молодёжную сборную страны. 450 тыс. евро, потраченные на переход Карлоса, «армейцы» едва ли заметили. Мелочь по европейским меркам.

За два года ЦСКА дважды отправлял Страндберга в аренду. Швед играл нестабильно: голевые свершения в матчах с «Зенитом» и «Спартаком» чередовались с дежурством на лавке. К радости менеджмента ЦСКА, Карлоса всё же удалось выгодно продать – в 2017 году в «Брюгге» за 1,5 млн евро. Позже Страндберг вернулся на родину, а последние полтора года выступает за клубы из Саудовской Аравии.

Ласина Траоре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В отличие от предыдущих игроков из нашего списка, Траоре приходил в ЦСКА на правах аренды. Ивуарийский великан, известный по выступлениям за «Кубань» и «Анжи», вернулся в Россию после неудач в Англии и Франции. Заиграть в «Эвертоне» и «Монако» Ласина помешали травмы, поэтому ЦСКА представлялся ему отличным шансом перезагрузиться.

Из-за старых болячек Траоре долго не мог набрать форму. «Он пришёл далеко не в оптимальных кондициях, – заявил в сентябре 2016 года Леонид Слуцкий, возглавлявший тогда ЦСКА. – Траоре есть к чему стремиться». Интересно, что первый мяч в истории «ВЭБ Арены» забил как раз Ласина: в 6-м туре РПЛ сезона-2016/2017 он оформил дубль в ворота «Терека» (3:0).

Казалось, что Траоре вот-вот вернётся на прежний уровень, но в дело вмешался агент футболиста Дмитрий Селюк. В декабре 2016 года он заявил: «Траоре на 99 процентов покидает ЦСКА, осталось лишь уладить формальности. Инициатива в этом вопросе исходила от меня. Никто из ЦСКА не сказал мне: «Дмитрий, нам нужен Ласина». Просто я сам вижу, что человеку пора менять клуб». Траоре вернулся в «Монако», откуда дважды уходил в аренду. С сентября 2020 года Ласина выступает за турецкий клуб «Бандырмаспор».

Аарон Оланаре Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нигериец, как и Траоре, был взят в аренду. На момент перехода в ЦСКА Оланаре два года играл в Китае, где показывал неплохую результативность. В первом сезоне Аарон забил 3 мяча в 10 матчах за «армейцев». После одного из них – в ворота «Зенита» в финале Кубка России (1:4) – Оланаре получил травму. Форвард праздновал забитый мяч и, сделав сальто, неудачно приземлился, в результате чего дорвал уже травмированные «кресты».

Аарон вернулся в «Гуанчжоу», но в январе 2017 года вновь оказался в ЦСКА. Правда, это был уже не тот Оланаре: лишь один мяч в 18 матчах за «армейский» клуб. Во второй раз нигериец приходил в ЦСКА бесплатно – так же бесплатно он и ушёл летом 2018 года. Какое-то время он сидел без команды, пока не позвали в израильский «Бейтар». Сейчас Аарон снова в привычном ему Китае.

Рикардо Жезус Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В сезоне-2007 бразилец Жезус, выступая за нальчикский «Спартак», забил 7 мячей в чемпионате России. Особняком стоял его дубль в ворота «Спартака» московского, после чего интерес к Рикардо проявил ЦСКА. «Купить Жезуса упросил меня Валерий Георгиевич (Газзаев. – Прим. «Чемпионата»). Говорил, что этот форвард ему очень нужен. Наш селекционный отдел смущала кандидатура Жезуса, но мы решили пойти тренеру навстречу», – признался однажды Евгений Гинер, президент ЦСКА.



Трансфер обошёлся «армейцам» в 2 млн евро, но уровень ЦСКА Жезус не потянул. Через полгода бразильца отправили в дубль, после чего он долгое время скитался по арендам. Ушёл Рикардо из «армейского» клуба только через 6 лет, в 2014 году. На его счету 19 матчей в составе ЦСКА и лишь 2 забитых мяча. «Жезус – мой главный селекционный провал», – заявил в 2009 году Гинер. Интересно, как по прошествии лет он оценит трансфер Гайча?