Похороны бывшего вратаря ЦСКА и сборной России Мандрыкина пройдут 10 августа

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Жанна Мандрыкина, сестра бывшего голкипера ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина, сообщила, что похороны её брата пройдут в ближайший четверг, 10 августа, на Химкинском кладбище.

«Похороны состоятся в четверг на Химкинском кладбище», — приводит слова Мандрыкиной «Матч ТВ».

О смерти Мандрыкина стало известно 6 августа. Первым об этом сообщил первый тренер бывшего голкипера Валерий Горохов.

Мандрыкин 13 лет был прикован к постели. В последние дни состояние усугубилось из-за печёночно-почечной недостаточности. Скончался бывший футболист от инфаркта.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны.