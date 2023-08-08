Похороны бывшего вратаря ЦСКА и сборной России Мандрыкина пройдут 10 августа

Жанна Мандрыкина, сестра бывшего голкипера ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина, сообщила, что похороны её брата пройдут в ближайший четверг, 10 августа, на Химкинском кладбище.
«Похороны состоятся в четверг на Химкинском кладбище», — приводит слова Мандрыкиной «Матч ТВ».
О смерти Мандрыкина стало известно 6 августа. Первым об этом сообщил первый тренер бывшего голкипера Валерий Горохов.
Мандрыкин 13 лет был прикован к постели. В последние дни состояние усугубилось из-за печёночно-почечной недостаточности. Скончался бывший футболист от инфаркта.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны.
- 8 августа 2023
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