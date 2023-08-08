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Агент Барриоса: правильным решением будет отменить красную карточку, надеюсь на это

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что красная карточка его клиента, полученная в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3), должны быть отменена.

«Вильмар должен был получить просто жёлтую карточку. Правильным решением будет отменить красную карточку. Надеюсь на это», — приводит слова Поссо «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что «Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Барриоса. Также петербуржцы подали прошение в ЭСК рассмотреть три судейских решения в матче с «Динамо», одно из которых касается удаления колумбийского полузащитника.

Барриос сфолил на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове. Красная карточка была получена колумбийцем после просмотра VAR.