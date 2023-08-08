Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Штурм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайл Уолкер вряд ли станет игроком «Баварии» этим летом

Кайл Уолкер вряд ли станет игроком «Баварии» этим летом
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер, скорее всего, не станет игроком мюнхенской «Баварии» этим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, несмотря на то что ранее говорилось о согласии английского футболиста присоединиться к немецкому клубу, в «Баварии» ожидают, что Уолкер не присоединится к ним этим летом, так как в последние дни нет никакого продвижения в переговорах по переходу игрока. «Манчестер Сити» также не показывает желания продолжать вести переговоры. Тем не менее мюнхенский клуб ещё не получил официального отказа от Уолкера или его окружения, потому переход игрока всё ещё теоретически возможен.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Материалы по теме
Уолкер заявил Гвардиоле, что хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023