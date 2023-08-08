Кайл Уолкер вряд ли станет игроком «Баварии» этим летом

33-летний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер, скорее всего, не станет игроком мюнхенской «Баварии» этим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, несмотря на то что ранее говорилось о согласии английского футболиста присоединиться к немецкому клубу, в «Баварии» ожидают, что Уолкер не присоединится к ним этим летом, так как в последние дни нет никакого продвижения в переговорах по переходу игрока. «Манчестер Сити» также не показывает желания продолжать вести переговоры. Тем не менее мюнхенский клуб ещё не получил официального отказа от Уолкера или его окружения, потому переход игрока всё ещё теоретически возможен.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.