«Астана» обыграла «Лудогорец» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы

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Сегодня, 8 августа, прошёл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между казахстанской «Астаной» и болгарским «Лудогорцем». Встреча прошла на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Астана» обыграла «Лудогорец» с минимальным преимуществом — 2:1.

На 34-й минуте встречи защитник гостей Ноа Сундберг открыл счёт в матче, выведя «Лудогорец» вперёд. Хозяева смогли быстро отыграться — на 40-й минуте встречи Жарко Томашевич с передачи Стипе Лончара сравнял счёт. В начале второй тайма, на 53-й минуте Александр Марочкин вывел хозяев вперёд. До конца матча команды больше не смогли забить голов, счёт встречи остался прежним — 2:1, победа «Астаны».

Таким образом, казахстанская команда имеет небольшое преимущество перед ответным матчем, который пройдёт в Болгарии. Победитель встречи сможет выйти в следующий раунд.