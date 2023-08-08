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«Астана» обыграла «Лудогорец» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы

«Астана» обыграла «Лудогорец» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы
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Сегодня, 8 августа, прошёл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между казахстанской «Астаной» и болгарским «Лудогорцем». Встреча прошла на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Астана» обыграла «Лудогорец» с минимальным преимуществом — 2:1.

На 34-й минуте встречи защитник гостей Ноа Сундберг открыл счёт в матче, выведя «Лудогорец» вперёд. Хозяева смогли быстро отыграться — на 40-й минуте встречи Жарко Томашевич с передачи Стипе Лончара сравнял счёт. В начале второй тайма, на 53-й минуте Александр Марочкин вывел хозяев вперёд. До конца матча команды больше не смогли забить голов, счёт встречи остался прежним — 2:1, победа «Астаны».

Таким образом, казахстанская команда имеет небольшое преимущество перед ответным матчем, который пройдёт в Болгарии. Победитель встречи сможет выйти в следующий раунд.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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