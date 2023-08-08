«Ньюкасл» подписал защитника Ливраменто из «Саутгемптона»

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Английский «Ньюкасл» объявил на своём официальном сайте о переходе 20-летнего защитника Валентино Ливраменто из «Саутгемптона».

Контракт подписан до лета 2028 года.

Футболист был приобретён «Саутгемптоном» в 2021 году за € 5,9 млн. В своём первом сезоне за «святых» Валентино сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Почти весь прошлый сезон воспитанник «Челси» пропустил из-за серьёзной травмы колена, полученной в апреле 2022 года. В сезоне-2022/2023 Валентино Ливраменто появился на поле лишь дважды. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

По итогам прошлого сезона АПЛ «Ньюкасл» занял четвёртое место в турнирной таблице. Клуб выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.