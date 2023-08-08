«Ньюкасл» подписал защитника Ливраменто из «Саутгемптона»

Английский «Ньюкасл» объявил на своём официальном сайте о переходе 20-летнего защитника Валентино Ливраменто из «Саутгемптона».
Контракт подписан до лета 2028 года.
Футболист был приобретён «Саутгемптоном» в 2021 году за € 5,9 млн. В своём первом сезоне за «святых» Валентино сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Почти весь прошлый сезон воспитанник «Челси» пропустил из-за серьёзной травмы колена, полученной в апреле 2022 года. В сезоне-2022/2023 Валентино Ливраменто появился на поле лишь дважды. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
По итогам прошлого сезона АПЛ «Ньюкасл» занял четвёртое место в турнирной таблице. Клуб выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.
- 8 августа 2023
-
21:54
-
21:54
-
21:46
-
21:30
-
21:26
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:06
-
21:04
-
20:57
-
20:49
-
20:48
-
20:37
-
20:32
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:48