АПЛ может лишить «Челси» очков из-за секретных выплат оффшорным компаниям при Абрамовиче

Лондонскому «Челси» грозит лишение очков, а также штраф со стороны АПЛ за осуществление секретных выплат оффшорным компаниям во времена правления Романа Абрамовича. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По информации источника, новые американские владельцы лондонского клуба во главе с Тоддом Боули сообщили АПЛ, футбольной ассоциации Англии и УЕФА о многократных нарушениях правил во времена правления российского бизнесмена Романа Абрамовича. Тогда на счету «Челси» числилось множество выплат различным оффшорным компаниям, связанным с трансферами «аристократов». Важно отметить, что сами выплаты не указывались в годовых финансовых отчётах клуба, что нарушает правила лиги. АПЛ уже начала своё расследование. Пока что вину лондонского клуба ещё не удалось доказать, но если это случится, «Челси» могут лишить очков в чемпионате или заставить выплатить большой штраф. Представители как АПЛ, так и лондонского клуба отказались от комментариев по данной ситуации.

Напомним, ранее УЕФА оштрафовал лондонский «Челси» на € 10 млн за нарушение правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей за схожее нарушение правил (предоставление неполной финансовой информации).