УЕФА оштрафовал «Челси» на € 10 млн за нарушение финансового фэйр-плей при Абрамовиче

УЕФА оштрафовал лондонский «Челси» на € 10 млн за нарушение правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей в результате предоставления неполной финансовой информации. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, основное нарушение правил заключалось в предоставлении неполной финансовой информации по различным транзакциям, которые происходили в период с 2012 по 2019 год, в то время, когда лондонским клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Новый владелец «Челси», Тодд Боули, выявил и заблаговременно сообщил УЕФА о данных нарушениях правил.
Напомним, ранее сегодня УЕФА принял окончательное решение исключить туринский «Ювентус» из всех европейских соревнований на один год. «Старая синьора» также заплатит штраф в размере € 20 млн.
- 28 июля 2023
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