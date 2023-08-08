Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» со счётом 5:4

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Красно-белые выиграли со счётом 5:4.

«Первые наши 30 минут были лучшими в этом сезоне во многих компонентах. Потом, к сожалению, мы говорили в перерыве об этом, когда Наиль шёл в единоборство, Пруцев должен был закрывать зону, и мы пропустили. Я очень расстроен. Это психологическая вещь. Но давайте не забывать, что средний возраст состава «Спартака» сегодня был 24 года. Нам надо контролировать свои чувства: 3:1 ты ведёшь, но ты должен остановиться, контролировать матч.

В целом любое действие должно провоцировать какую-то реакцию, что и было сегодня. Ребята молодцы! Мы смогли в конечном итоге добиться победы. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков, которые поддерживали нас в каждом действии. Если такая атмосфера сохранится, то противникам будет сложнее», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.