Умяров: тяжёло описать, что для меня значит вывести «Спартак» с капитанской повязкой

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород», а также поделился впечатлениями от назначения капитаном команды в данном матче. Напомним, «Спартак» одержал победу в очень зрелищном матче (5:4), Умяров вывел команду с капитанской повязкой.

«Три пропущенных гола за десять минут — это, с одной стороны, какая-то вальяжность. Но в перерыве мы говорили, что «Пари НН» побегут, 3:1 — скользкий счёт. Хотелось бы спокойнее, но получилось то, что получилось. Будем исправлять это.

Если бы мы потеряли нить игры, то не вылезли бы. Вылезли за счёт характера. Капитанская повязка? Даёт дополнительную энергию и эмоции. Это многое значит. Внутри много эмоций. Тяжело описать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.