Умяров: для фанатов «Спартака» матч вышел валидольный. Хорошо, что выиграли

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Красно-белые одержали победу со счётом 5:4.
«Футбол получился зрелищный. Для болельщиков «Спартака» матч был нервным и валидольным. Но хорошо, что всё закончилось так. После восьми месяцев надо потихоньку входить через игры. Чувствую, что дают это сделать плавно. Получилось так, что сыграл две игры в Кубке. Но на каждой позиции серьёзная конкуренция — спокойно к этому относимся.
Наш состав в топ-2 в РПЛ? Он был таким. Хороший состав. Каждый год у нас хороший состав. Не скажу, что в прошлом году он был плохим. Понятно, что сделаны какие-то точечные усиления», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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