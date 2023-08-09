«КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, сенсационно обыграл «Мольде» в матче ЛЧ

Сегодня, 8 августа, прошёл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между фарерским «КИ Клаксвик» и норвежским «Мольде». Встреча прошла на стадионе «Тёрсвёдлур» (Торсхавн, Фарерские острова). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «КИ Клаксвик» сенсационно обыграл «Мольде» со счётом 2:1.

Команды смогли открыть счёт только во втором тайме — на 49-й минуте встречи Магнус Эйкрем с передачи Мартина Линнеса открыл счёт в матче, выведя «Мольде» вперёд. На 64-й минуте нападающий «КИ Клаксвик» Арни Фредриксберг сравнял счёт. Под конец встречи, на 86-й минуте, Арни Фредриксберг вновь помог своей команде, выведя «КИ Клаксвик» вперёд, а также оформив дубль. Матч так и закончился — 2:1, победа «КИ Клаксвик».

Таким образом, «КИ Клаксвик», ранее также неожиданно обыгравший «Ференцварош» Станислава Черчесова и шведский «Хаккен», смог вновь превзойти все ожидания и одержал ещё одну победу в Лиге чемпионов. Если фарерский клуб сможет одержать итоговую победу по сумме двух встреч с «Мольде», то он выйдет в следующий раунд, где встретится с победителем пары «Олимпия» — «Галатасарай». В случае победы в следующем раунде «КИ Клаксвик» квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов.