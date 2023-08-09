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Владимир Леонченко — о Тикнизяне: мы получаем предложения по многим футболистам

Владимир Леонченко — о Тикнизяне: мы получаем предложения по многим футболистам
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0) высказался насчёт футболистов железнодорожников Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.

«У нас задача была не просто победить, а сыграть «на ноль». Большой шаг в этом направлении сделали. Получал ли ваш клуб предложение по Тикнизяну? Вы знаете, я не готов сейчас говорить по трансферам. Мы получаем предложения по многим футболистам, интерес есть.

Когда будут сделки, тогда будет информация. Насколько велика вероятность, что Изидор может уйти? В футболе может всё произойти. Но те игроки, которые сегодня были, это игроки основного состава. Мы на них рассчитываем», — приводит слова Леонченко издание «РБ Спорт».

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