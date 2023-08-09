Вратарь «Пари НН» Ботнарь: пять пропущенных — это много. Это давит, есть переживания

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Виталий Ботнарь прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» и поделился эмоциями от пяти пропущенных мячей в матче. Напомним, Ботнарь вышел в стартовом составе «Пари НН» и пропустил пять мячей, встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу красно-белых.

«Играли в гостях, тяжёлый матч. С 70-й минуты оборонялись, сидели в штрафной. Эмоциональная игра. Юран устроил взбучку в перерыве? Нет, спокойно поговорили, внесли коррективы, подбодрили друг друга. Вышли играть, несмотря на счёт. Все друг друга подбадривали.

Пропустил пять мячей, но, кажется, что на меня это не повлияло? Это вы думаете, что не давит. Внутри себя, понятное дело, есть переживания. Пять мячей — это много, но ничего страшного. Это уже прошло, и это не изменишь, надо двигаться дальше. Игра закончилась — я не так сильно загоняюсь. Естественно, неприятно, надо будет провести анализ игры — и двигаться дальше», — приводит слова Ботнаря Metaratings.

Напомним, сегодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных. «Пари НН» расположился на втором месте с двумя очками после двух туров.