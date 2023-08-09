Галлас: «Арсенал» будет сражаться за титул, но я не думаю, что завоюет его

Бывший защитник «Арсенала» и «Тоттенхэма» Вильям Галлас оценил шансы команды Микеля Артеты на завоевание чемпионского титула в сезоне-2023/2024.

«Я уверен, «Арсенал» будет очень близок к титулу в этом сезоне, но не думаю, что они станут чемпионами. Думаю, «Арсеналу» не хватает характера и индивидуальности, чтобы быть чемпионами, и именно эти качества были так нужны им в концовке прошлого сезона. Я хочу, чтобы в этом сезоне «Арсенал» показал характер настоящих бойцов.

Я хочу видеть игроков, которые готовы много общаться на поле, требуя большего друг от друга. Я хочу видеть опытных игроков, берущих на себя ответственность, когда у «Арсенала» что-то идёт не так во время матчей. Я по-прежнему считаю, что «Арсеналу» не хватает установки «победить любой ценой», и именно поэтому я не думаю, что они выиграют титул в этом сезоне», — приводит слова Галласа Goal.