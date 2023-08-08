Вратарь «Брентфорда» Давид Райя перейдёт в «Арсенал» за € 30 млн — Романо

Испанский вратарь «Брентфорда» Давид Райя перейдёт в лондонский «Арсенал» уже в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы смогли достичь полного устного соглашения по переходу 27-летнего голкипера. «Арсенал» заплатит около € 30 млн за переход испанского вратаря. Райя подпишет с «канонирами» контракт до конца июня 2028 года. На следующей неделе Давид пройдёт медицинское обследование, клубы в это время будут готовить последние документы по трансферу. После этого о трансфере будет объявлено официально.

27-летний Давид Райя играет за «Брентфорд» с 2019 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.