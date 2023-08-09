Даниил Фомин: я один из самых стабильных игроков РПЛ и сборной за последние три года

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о своей готовности к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

«Чувствую себя достаточно уверенно. За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной. Стараюсь держать уровень, стабильность и двигаться вперед вместе с «Динамо», — приводит слова Фомина издание «Известия».

В минувшем сезоне-2022/2023 Даниил Фомин принял участие в 38 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и четыре результативные передачи. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость российского игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

«Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы в новом розыгрыше чемпионата России, в активе команды Марцела Лички четыре очка в трёх матчах.