«Динамо» опубликовало видео с тренером Марцелом Личкой в стиле сериала «Тед Лассо»

Московское «Динамо» опубликовало в соцсетях видео с главным тренером команды Марцелом Личкой в стиле спортивного сериала «Тед Лассо».
Марцел исполняет главную роль в видео, его помощники — Марио Личка и Ролан Гусев.
«Нужно искренне работать. Работа бьёт талант. Нужно, чтобы футболисты доверяли друг другу на поле, тренеры — игрокам на скамейке, а болельщики — тренерскому штабу.
В любом матче у каждого из наших футболистов должны гореть глаза. Независимо от того, кто ты: молодой игрок или капитан команды. Даже если этот человек выиграл Кубок Стэнли. Именно поэтому мы должны верить в игроков больше, чем в себя. Каждый на поле должен верить в то, что делает, чувствовать свободу и брать игру на себя. Нам нужно больше футбола, искреннего футбола!» — сказал Личка в видеоролике.
После трёх туров «Динамо» занимает шестое место в чемпионате России, набрав четыре очка. Команда также уступила «Пари НН» в стартовом матче группового этапа Фонбет Кубка России.
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