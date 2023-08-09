«А я в эфире был?» Британского комментатора обвинили в неуважении к гимну Франции

Британского комментатора BBC Джонатана Пирса подвергли резкой критике в социальных сетях после того, как во вторник услышали его разговоры на заднем фоне во время исполнения гимна национальной команды Франции во время матча чемпионата мира среди женщин со сборной Марокко, сообщает Daily Mail.

По информации источника, организация уже была вынуждена принести извинения на чемпионате мира после того, как один из журналистов их всемирной службы задал капитану сборной Марокко Гизлану Чеббаку неуместный вопрос на пресс-конференции. Теперь BBC обвиняют за поведение Пирса во время исполнение «Марсельезы». Люди считают, что он не имел право что-либо говорить в эфире во время исполнения гимна.

Пирс разговаривал с другим человеком, работавшим над репортажем BBC. Было слышно, как он спрашивал: «Я был там в эфире?» во время прямого вещания, в то время как в трансляции были сделаны и другие неразборчивые комментарии Пирса, в которых национальный гимн Франции был в значительной степени заглушён.